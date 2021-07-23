18 коллекторских организаций привлекли к ответственности в Томской области

226 жалоб на действия коллекторов поступило от жителей Томской области за первое полугодие 2021 года в Федеральную службу судебных приставов. В прошлом году за аналогичный период времени было подано 187 подобных обращений. Более 40% обращений поступили от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, но с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников, отмечает ведомство.

В результате проверок выявлено 21 административное правонарушение. 18 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 687 тыс. рублей, при этом несколько нарушителей — повторно. Еще три дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении в судах.

По закону коллекторское агентство должно:

- звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц;

- непосредственно взаимодействовать с заявителем с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.

Если эти условия не соблюдаются, то можно подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области. При этом обращения должны быть подтверждены документами. Ведомство рекомендует приложить:

- копию договора займа;

- заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков;

- справку от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;

- аудиозаписи телефонных переговоров;

- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;

- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений;

- иные сведения, необходимые для полной проверки.

При этом, подача такого обращения не освобождает от оплаты долга.