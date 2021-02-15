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15 февраля,
2021
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18 февраля пройдет бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Трансляция будет вестись через социальные сети банка «Открытие» в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской республики. В рамках бизнес-шоу участники узнают о том, как трансформировать свое мышление, автоматизировать бизнес-процессы, продвигать бизнес через социальные сети и маркетплейсы, а также о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.

18 февраля пройдет бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»

Спикеры бизнес-шоу – предприниматели и представители лидеров финансовой, IT, digital отрасли с кейсами от Яндекс, ВКонтакте, Wildberries, ТикТок. Также в шоу выступит Катерина Ленгольд, серийный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Agile Life» и «Просто космос». Участники увидят уникальные видеоролики с IТ-компаниями-лидерами рынка и предпринимателями, которые перевели бизнес в «цифру». На конкретных примерах участники бизнес-шоу расскажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают предпринимателям кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.


Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса.


Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Чтобы узнать, как эффективно перейти в «цифру», регистрируйтесь на шоу «Цифровая эволюция бизнеса» на сайте банка до 09:00 по московскому времени 18 февраля. Участие – бесплатное.


Новости компаний.

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