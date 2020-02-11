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11 февраля,
2020
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Новости

18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

БКЗ будет отвечать за содержание набережной Ушайки. В областном бюджете на это заложено 10 миллионов рублей. Эти деньги позволят трудоустроить 18 сотрудников, которые будут отвечать за уборку территории от мусора и снега.

18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись. 

Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. Зимой томичи стали жаловаться, что территорию не убирают. Власти региона объяснили — причина в том, что не определен подрядчик. Сейчас территорию передали официально БКЗ. 


По данным обладминистрации, в 2020 году на набережной Ушайки пройдет более 30 мероприятий. Первые из них состоятся уже весной. 

18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки
Фото: Анастасия Дорофеева
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