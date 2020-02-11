18 человек будут убирать обновленную набережную Ушайки

БКЗ будет отвечать за содержание набережной Ушайки. В областном бюджете на это заложено 10 миллионов рублей. Эти деньги позволят трудоустроить 18 сотрудников, которые будут отвечать за уборку территории от мусора и снега.

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись.



Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. Зимой томичи стали жаловаться, что территорию не убирают. Власти региона объяснили — причина в том, что не определен подрядчик. Сейчас территорию передали официально БКЗ.





По данным обладминистрации, в 2020 году на набережной Ушайки пройдет более 30 мероприятий. Первые из них состоятся уже весной.