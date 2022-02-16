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  3. 175 единиц незаконной рекламы: итоги рейда по Кировскому району
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175 единиц незаконной рекламы: итоги рейда по Кировскому району

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175 незаконных баннеров и рекламных конструкции демонтировали инспекторы «Санитарной милиции» и сотрудники отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района в ходе рейда по Кировскому району. Работы проводились на ул. Басандайская, Континентальная, Богашевском и Коларовском трактах. Специалисты очищали от рекламы опоры ЛЭП, ограждения, деревья, а также самовольно занятые территории. Так, участники рейда демонтировали печатную продукцию, баннеры, а также крупногабаритные отдельно стоящие конструкции, не имеющие соответствующих разрешений на размещение. По собранным материалам будут составляться протоколы. Всего за январь с улиц Кировского района Томска демонтировано более 630 рекламных конструкции (баннеры, объявления, плакаты, штендеры).

Как обстоят дела с незаконной рекламой в других районах города, пресс-служба мэрии не уточняет.

Автор:  Администрация Томска
Автор:  Администрация Томска
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