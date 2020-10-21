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21 октября,
2020
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171 случай коронавируса выявили в Томской области за сутки. Два пациента скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

171 случай коронавируса выявили врачи в Томской области за сутки. 31 пациент выздоровел. Два пациента скончались. 

По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек.


Оба входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет) и хроническим заболеваниям: у одного была хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония, сердечная недостаточность и тяжелая форма анемии, у другого – хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.


За весь период в Томской области установлены 10 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 401, умерших 106. 

За неделю в Томской области доля излечившихся от COVID-19 снизилась сильнее всего в Сибири — на 5%. По данным на 20 октября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 72% — меньше, чем в целом по Сибири и России.

Томская область (вместе с Красноярским краем) замыкает тройку регионов-«антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19.


Первое место у Кемеровской области (70%). Второе — удерживает Республика Алтай (71%).

За весь период эпидемии в Сибири вылечилось от коронавируса 107 554 человека, это 80% от общего числа выявленных в округе случаев. 


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 447 335 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 096 560 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 317 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 24 952 человека. 

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