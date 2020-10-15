170 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в начале октября прирост заболевших в Томской области был относительно плавным.





«Но уже 6 октября резкий всплеск суточной заболеваемости впервые дал самое большое число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии. 121 человек был инфицирован. После этого было отмечено некоторое замедление темпов суточной заболеваемости 7-8 октября. Но такая тенденция сохранялась недолго. С 9 октября кривая случаев заболевания стремительно пошла вверх, преодолев порог в 140 случаев/сутки», — говорится в сообщении ИЦК.



По состоянию на 14 октября в регионе зафиксировано самое большое число заболевших новой коронавирусной инфекцией за одни сутки, с начала эпидемии: 175 человек.