170 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

170 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 9 402 человек.
Число пациентов, которых выписали, увеличилось на 77 и достигло 7 107 человек.
Скончались 96 пациентов.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в начале октября прирост заболевших в Томской области был относительно плавным.
«Но уже 6 октября резкий всплеск суточной заболеваемости впервые дал самое большое число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии. 121 человек был инфицирован. После этого было отмечено некоторое замедление темпов суточной заболеваемости 7-8 октября. Но такая тенденция сохранялась недолго. С 9 октября кривая случаев заболевания стремительно пошла вверх, преодолев порог в 140 случаев/сутки», — говорится в сообщении ИЦК.
По состоянию на 14 октября в регионе зафиксировано самое большое число заболевших новой коронавирусной инфекцией за одни сутки, с начала эпидемии: 175 человек.
Эти данные коррелируются с показателями по Сибири. Суточное количество регистрируемых случаев заболевания неуклонно нарастало с начала осени. 26 сентября был преодолен порог в 800 случаев/сутки. 6 октября округ показал 1 000 суточных положительных диагнозов. Далее прирост по-прежнему оставался очень резким. 10 октября в Сибири суточная заболеваемость превысила 1 200 случаев.
Некоторое замедление было отмечено только 12 и 13 октября. Но уже на следующий день суточный прирост случаев инфицирования COVID-19 взлетел до максимума с момента начала эпидемии. 14 октября в СФО 1 409 человек заболели новой коронавирусной инфекцией.
Всего в федеральном округе с начала эпидемии зарегистрировано больше 125 тысяч положительных диагнозов COVID-19.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 048 097 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.10.2020 остаются 286 630 человек.
За весь период по России умерли 23 491 человек.