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14 марта,
2021
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Новости

170 человек задержали на Муниципальном форуме в Москве. К части из них не пускают адвокатов

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

170 человек задержали в Москве на форуме «Муниципальная Россия», сообщает ОВД-Инфо. Среди них депутаты Думы Томска Максим Забелин, Андрей Фатеев и Ксения Фадеева. Сейчас они находятся в ОВД в разных частях города. Задержанные жалуются, что к ним не пускают адвокатов.

170 человек задержали на Муниципальном форуме в Москве. К части из них не пускают адвокатов

«ОМВД Преображенское. Не пускают адвоката, задержаны более трех часов уже, но никого не отпускают. Пожилому мужчине стало плохо, приехала скорая. Позвоните в дежурку, узнайте, почему не пускают адвоката и незаконно удерживают 18 человек», — написал в своем Телеграм-канале Андрей Фатеев.


Ранее о проблемах с допуском защитника говорила и Ксения Фадеева, которая находится в ОВД Новокосино. 

При этом в самом ОВД телефон, который указала Ксения, отключили. Спустя какое-то время девушка опубликовала сообщение, что адвоката к задержанным допустили и он начал работу.

Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией». «Дождь» уточняет, что мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.


Предполагается, что на всех будут оформлены протоколы по статье 20.33 КоАП РФ за сотрудничество с нежелательной организацией.

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