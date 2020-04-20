170 аппаратов ИВЛ закупят в Томскую область

Администрация Томской области выделит деньги на покупку еще 170 аппаратов ИВЛ. Об этом рассказал губернатор Сергей Жвачкин в эфире телеканала «Томское время».

В МСЧ № 2, перепрофилированном в госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией, находится 350 коек.





«Но для лечения коронавируса просто койки не пойдут. Нужны две обязательные вещи — это кислород и аппараты искусственной вентиляции легких. Норматив такой: количество коек умножается на 0,7. 245 коек должны быть оборудованы и кислородом, и ИВЛ. Но делятся они пополам. Таким образом, должно быть 123 койки с ИВЛ, 123 с кислородом. И остальные просто для тех людей, которые не в таком тяжелом состоянии», — рассказал Сергей Жвачкин.





По словам губернатора, в Томской области 432 аппарата ИВЛ. Ранее облздрав отвечал ТВ2, что всего 466 ИВЛ в регионе.





«Но мы еще заказали 170 ИВЛ через министерство торговли. Ищем их на рынке. Исходя из опыта Китая, Испании, Америки, а теперь из опыта Москвы, мы видим, что здесь экономить не надо. Я выделил деньги. Поверьте мне, что мы в Томске готовы ко всему», — отметил Сергей Жвачкин.