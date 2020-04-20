170 аппаратов ИВЛ закупят в Томскую область
Администрация Томской области выделит деньги на покупку еще 170 аппаратов ИВЛ. Об этом рассказал губернатор Сергей Жвачкин в эфире телеканала «Томское время».
В МСЧ № 2, перепрофилированном в госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией, находится 350 коек.
«Но для лечения коронавируса просто койки не пойдут. Нужны две обязательные вещи — это кислород и аппараты искусственной вентиляции легких. Норматив такой: количество коек умножается на 0,7. 245 коек должны быть оборудованы и кислородом, и ИВЛ. Но делятся они пополам. Таким образом, должно быть 123 койки с ИВЛ, 123 с кислородом. И остальные просто для тех людей, которые не в таком тяжелом состоянии», — рассказал Сергей Жвачкин.
По словам губернатора, в Томской области 432 аппарата ИВЛ. Ранее облздрав отвечал ТВ2, что всего 466 ИВЛ в регионе.
«Но мы еще заказали 170 ИВЛ через министерство торговли. Ищем их на рынке. Исходя из опыта Китая, Испании, Америки, а теперь из опыта Москвы, мы видим, что здесь экономить не надо. Я выделил деньги. Поверьте мне, что мы в Томске готовы ко всему», — отметил Сергей Жвачкин.
На той неделе мы получили 10 тысяч новых тест-систем. Ждем еще столько же буквально на днях. Плюс старая система «Вектор», есть еще несколько тысяч проб. Новая тест-система, которая пришла, делает тесты в три раза быстрее, чем старая. Семь лабораторий, это больше, чем в городах-миллионниках. В том числе частные. По закону ВОЗ, тесты берутся у тех, у кого ОРЗ, пневмония, плюс если ты приехал. Все. У здоровых брать тесты не предусмотрено. Понятно, что тесты были взяты сразу. Что происходит, когда определяется человек, у которого обнаруживается коронавирус. Мы должны понять первоисточник, а где он заразился. И поэтому мы идем двумя ветками: одна – где он заразился, а вторая – с кем он контактировал. Так вот, по человеку, который заразил всю семью, мы взяли уже 250 тестов, и это еще не предел. Если лаборатория покажет следы коронавируса, то мы пойдем дальше. Если мы сюда втиснем здоровых, то мы парализуем работу врачей.
По словам Сергея Жвачкина, в Томске появились лже-лаборатории, это частные медицинские учреждения, которые брали у томичей тесты на коронавирус.
Мы их уже прикрыли, но еще недавно они это делали. Понятно, что соответствующие силовые структуры проверили эту цепочку. Лаборатории отправляли анализы в Москву и Новосибирск, так как сами не умеют их делать, заключали договор на коронавирус и у одной женщины нашли его. Хорошо, что она к нам обратилась. Смысл какой, что в мире существует много коронавирусов, и хитрость в том, что просто коронавирус, а не COVID-19, который всех атакует, есть в каждом человеке. Кому положено, тот с этой компанией сейчас разбирается.
Всего в респираторном госпитале (МСЧ № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Сюда госпитализируются пациенты с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме, а также если заболевшие из группы риска: в возрасте 60+ и те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.
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