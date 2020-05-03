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03 мая,
2020
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Новости

17 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

За последние сутки в России подтверждено больше 10,5 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 17 в Томской области. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 119 человек.

17 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки

Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Сибири больше всего заболевших в Красноярске и Новосибирске.


За весь период в России от коронавируса скончались 1280 человек.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 мая остаются 215 тысяч человек.

В Томской области от болезни скончался один пациент. Количество вылечившихся выросло до 27 человек. Пять пациентов находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Больше 20 человек не имели симптомов заболевания, являлись только носителями вируса и находились на самоизоляции. 

Всего с начала тестирования в области проведено свыше 20 тысяч исследований.


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