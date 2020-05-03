17 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки

За последние сутки в России подтверждено больше 10,5 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 17 в Томской области. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 119 человек.

Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Сибири больше всего заболевших в Красноярске и Новосибирске.





За весь период в России от коронавируса скончались 1280 человек.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 мая остаются 215 тысяч человек.