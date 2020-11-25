1,7 млрд рублей направят на достройку объектов ОЭЗ в Томске

Томские подрядчики завершают строительство ряда объектов Особой экономической зоны. На эти цели в 2020 году, а также на плановый период 2021-2022 годов в бюджете томской ОЭЗ предусмотрено 1,78 млрд рублей.



«Работы на Северной и Южной площадке томской ОЭЗ возобновились в этом году. Перед строителями стоит задача актуализировать проекты, разработанные более пяти лет назад, и довести до ума объекты, строительство которых было заморожено на длительный срок, — сказал заместитель губернатора Евгений Паршуто. — Несмотря на то что многие из сооружений находятся в высокой степени готовности, подрядчики должны приложить максимум усилий, чтобы томская ОЭЗ смогла как можно скорее принять новых резидентов и предложить им комфортные условия с бесперебойно действующей инфраструктурой».