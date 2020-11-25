1,7 млрд рублей направят на достройку объектов ОЭЗ в Томске
Томские подрядчики завершают строительство ряда объектов Особой экономической зоны. На эти цели в 2020 году, а также на плановый период 2021-2022 годов в бюджете томской ОЭЗ предусмотрено 1,78 млрд рублей.
«Работы на Северной и Южной площадке томской ОЭЗ возобновились в этом году. Перед строителями стоит задача актуализировать проекты, разработанные более пяти лет назад, и довести до ума объекты, строительство которых было заморожено на длительный срок, — сказал заместитель губернатора Евгений Паршуто. — Несмотря на то что многие из сооружений находятся в высокой степени готовности, подрядчики должны приложить максимум усилий, чтобы томская ОЭЗ смогла как можно скорее принять новых резидентов и предложить им комфортные условия с бесперебойно действующей инфраструктурой».
Так, на Северной площадке «Горсети» завершают строительство сетей и подстанции мощностью 16,5 МВт. Административный корпус, где расположатся резиденты ОЭЗ, достраивает ООО «СайтМонтаж». Строители уже завершили благоустройство прилегающей территории и кровлю. Вскоре здание будет подключено к электричеству по постоянной схеме, после чего подрядчик начнет внутреннюю отделку. Ожидаемый срок сдачи объекта — середина 2021 года.
На Южной площадке «Горсети» также вышли на финальную стадию строительства сетей и подстанции мощностью 50 МВт. Кроме того, здесь заканчиваются работы по возведению здания электросетевого подразделения. Подрядчик ООО «Теплоград» также планирует ввести объект до конца года.
Строительство экспоцентра возобновилось в октябре. До конца 2021 года подрядчик «Сибстальстрой» возведет здесь двухэтажное здание площадью 6 тыс. кв. м. Прилегающая территория экспоцентра также будет использоваться как открытая выставочная площадка. Кроме того, здесь запланирована парковка на 250 мест.
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