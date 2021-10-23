17-летний подросток из Красноярска умер от коронавируса

17-летний подросток с коронавирусом умер в Красноярском крае, сообщил заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике краевого Заксобрания Илья Зайцев.

Как пишет NGS24, у ребенка была инвалидность и множество сопутствующих заболеваний, что наложилось на заболевание коронавирусом и могло усугубить тяжесть его течения.

Депутат утверждает, что это первый случай гибели несовершеннолетнего с подтвержденным ковидом. При этом в июле появлялась информация о смерти подростка с тяжелым пороком сердца, у которого также был диагностирован коронавирус. Но в Минздраве Красноярского края уточнили, что окончательного заключения о причинах его смерти еще нет.

«В инфекционное отделение межрайонной детской больницы №1 ежедневно привозят до 50 детей, это в три раза больше, чем до ковида. Стало больше тяжелых случаев, когда «по-взрослому» с кислородом и на ИВЛ. К сожалению, четвертая волна будет про детей, поэтому очень важно под эту задачу систему настроить», — написал Зайцев.

По словам инфекциониста Андрея Позднякова, дети действительно стали болеть чаще, но большинство из них переносят болезнь в легкой форме. Рост заболеваемости среди детей он связывает с распространением дельта-штамма коронавируса.