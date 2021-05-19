17 из 48 домов горят в иркутском поселке Дальний

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UPD 17:20 В поселке горят уже 24 дома. МЧС направило для тушения пожара самолет-амфибию Бе-200, два отряда спасателей приведены в режим чрезвычайной ситуации.



Поселок Дальний загорелся в Иркутской области. Из 48 домов поселка горят 17, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В поселке Дальнем Нижнеилимского района происходит ликвидация крупного пожара. По уточненной информации, на данный момент в населенном пункте горят 17 домов, из которых 13 нежилых и 4 жилых дома, — говорится в сообщении. — Существует угроза дальнейшего распространения. Погибших и пострадавших нет. Население временно размещено в здании администрации.

Сейчас пожар тушат добровольцы из числа местных жителей, тушение осложняется порывами ветра. Дорожного сообщения с поселком и паромной переправы через реку Илим нет, поэтому пожарных решено доставлять авиацией. Сейчас в Дальний направляются 15 десантников авиалесохраны и 10 спасателей.



Видео: ГУ МЧС по Иркутской области