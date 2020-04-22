17 беспроцентных кредитов на выплату зарплат выдали в Томской области

Томские компании, чьи отрасли наиболее пострадали от пандемии, могут получить кредиты под 0 % для выплаты зарплат своим сотрудникам в восьми банках. Обладминистрация призывает предпринимателей активнее использовать данный вид поддержки государства.

Так, на 20 апреля в томское отделение Сбербанка поступило 48 заявок на кредиты под 0 % на сумму более 80 млн рублей. Банк уже выдал 12 таких кредитов, еще 11 заявок находятся на стадии оформления.





В ВТБ поступило 27 заявок от томских компаний на беспроцентные кредиты на общую сумму 57 млн рублей, в томское отделение Промсвязьбанка — 10 заявок на такие кредиты, из них уже одобрено две.





Банк «Левобережный» пока принял заявку на один беспроцентный кредит на 18 млн рублей, Томскпромстройбанк — 20 заявок на 41,9 млн рублей.





В томское отделение Альфа-банка поступило шесть заявок на кредиты под 0 % на 3 млн рублей (три заявки уже одобрены), в томский Газпромбанк — семь заявок на беспроцентные кредиты. Сейчас банк разрабатывает алгоритм выдачи таких займов. Аналогичные процессы продолжаются в банке «Открытие», куда поступило уже восемь заявок на займы под 0 % на 34,5 млн рублей.





Таким образом, на данный момент в регионе из 120 заявок на получение кредитов на зарплату одобрено лишь 17. Общая сумма одобренных кредитов обладминистрацией не уточняется.





Помимо этого, банки готовы реструктуризировать займы организаций и физических лиц, в том числе ипотечные кредиты. Например, малые и средние предприятия уже подали в Сбербанк более 330 заявок на реструктуризацию кредитов на 850 млн рублей, из них положительное решение принято более чем по 220 заявкам.





Промсвязьбанк ввел льготные тарифы для обслуживания клиентов, а «Левобережный» готов реструктуризировать кредиты компаний, чьи отрасли не попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии.