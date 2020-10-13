165 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

165 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших составляет 9057 человек. Лечение из них продолжают почти 2 тысячи пациентов. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 21 человека.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область – вторая среди регионов Сибири по величине недельного прироста заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек. Индекс заболевших COVID-19 на 100 тысяч жителей в Томской области составляет 824,4 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 84,4 пункта.

По словам замгубернатора, жители Томской области чаще всего заражаются коронавирусом в общественном транспорте и магазинах. С 9 октября в Томской области ужесточается масочный режим. Возобновились проверки соблюдения масочного режима, которые коснутся не только жителей, но и предпринимателей. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях ответственность предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13.10.2020 остается 271 195 человек. ​Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.





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