165 пациентов с коронавирусом получили кислородную поддержку за время пандемии

В Томской области за весь период пандемии 165 пациентам с COVID-19 потребовалась кислородная поддержка в виде подключения к аппаратам ИВЛ или подачи кислорода через маску. По данным регионального оперативного штаба, в основном кислородная поддержка требуется тем, у кого заболевание протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.





«Грань между средне-тяжелым и тяжелым течением очень тонкая. Иногда составляет от получаса до нескольких часов. Пациент еще себя обслуживает, общается, его самочувствие близко к удовлетворительному, а уже через час находится на масочной поддержке, а затем на ИВЛ. Это состояние развивается довольно быстро», — комментировал ранее замгубернатора Томской области Иван Деев.





У 119 пациентов, нуждающихся в подаче кислорода через маску, были зафиксированы позитивные изменения в лечении пневмонии. У 16 пациентов, подключенных к инвазивной вентиляции легких, улучшилось самочувствие, 11 из них были переведены из реанимации в общее отделение.





На сегодняшний день на кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.





В Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.





По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.





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