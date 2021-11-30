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Новости

160 протоколов составили за прошлую неделю в отношении томичей, нарушивших антиковидные нормы

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В Томской области выросло число антиковидных рейдов. Так за прошлую неделю в регионе прошло более 630 проверок санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Это почти на четверть больше, чем в предыдущую неделю, когда межведомственные группы провели 475 рейдов, сообщили в пресс-службе обладминистрации. 

Из 632 проведенных в регионе за неделю рейдов 333 прошли в Томске и Томском районе, остальные 299 — в других муниципалитетах. Административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Лента», магазинов «Пятерочка», «Дионик», а также пассажиры маршрутного транспорта.

В итоге, было составлено 16 протоколов в отношении бизнеса и 160 — в отношении клиентов. За неделю до при меньшем количестве рейдов число выявленных нарушений было почти вдвое больше.

«Отчасти так устроен наш менталитет: пока есть контроль — правила выполняются. Как только правоохранители посмотрели в другую сторону, многие почему-то решают, что можно нарушать», — прокомментировал замгубернатора Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор также отметил, что правоохранителям известны места, где организован формальный пропускной контроль без фактической проверки документов о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции.

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