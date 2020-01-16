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16 января,
2020
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Новости

160 человек в Томской области скончались, отравившись алкоголем

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За 2019 год региональный Роспотребнадзор зафиксировал 160 летальных исходов после отравления некачественным алкоголем, сообщает ведомство.


«По данным токсикологического мониторинга, в Томской области в 2019 году зарегистрировано 320 случаев острых отравлений вследствие токсического действия алкоголя, 50 % которых закончились летальными исходами», — говорится в сообщении.

160 человек в Томской области скончались, отравившись алкоголем
Фото: ferra.ru

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что с 2015 по 2019 год в регионе наметилась тенденция снижения количества зарегистрированных случаев острых отравлений спиртным.


Чаще всего жители Томской области получали отравления от токсического действия этанола — 80 % случаев, метанолом — 6 случаев, изопропиловым спиртом. Алкоголь — одна из самых частых причин химических отравлений на территории Томской области.

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