160 человек в Томской области скончались, отравившись алкоголем

«По данным токсикологического мониторинга, в Томской области в 2019 году зарегистрировано 320 случаев острых отравлений вследствие токсического действия алкоголя, 50 % которых закончились летальными исходами», — говорится в сообщении.

За 2019 год региональный Роспотребнадзор зафиксировал 160 летальных исходов после отравления некачественным алкоголем, сообщает ведомство.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что с 2015 по 2019 год в регионе наметилась тенденция снижения количества зарегистрированных случаев острых отравлений спиртным.





Чаще всего жители Томской области получали отравления от токсического действия этанола — 80 % случаев, метанолом — 6 случаев, изопропиловым спиртом. Алкоголь — одна из самых частых причин химических отравлений на территории Томской области.