16 тысяч томичей начали 2022 год с поиска новой работы

С начала 2022 года свои онлайн-резюме опубликовали и обновили 16 тысяч жителей Томской области, следует из исследования аналитиков платформы hh.ru.

Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов (17% открытых в Томской области резюме), административного персонала (10%) и сотрудников из сферы продаж (9%). В числе наиболее активных соискателей также специалисты из сферы производства (8%), ИТ-специалисты (7%), высший менеджмент (7%), строители (5%), а также маркетологи и специалисты по PR (5%).

53% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 37% случаев это люди от 18 до 30 лет, в 35% — от 30 до 40 лет. Четверть томичей, которые ищут работу, рассматривают удаленный формат работы. А их средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей.