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16 тысяч томичей начали 2022 год с поиска новой работы

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С начала 2022 года свои онлайн-резюме опубликовали и обновили 16 тысяч жителей Томской области, следует из исследования аналитиков платформы hh.ru.

Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов (17% открытых в Томской области резюме), административного персонала (10%) и сотрудников из сферы продаж (9%). В числе наиболее активных соискателей также специалисты из сферы производства (8%), ИТ-специалисты (7%), высший менеджмент (7%), строители (5%), а также маркетологи и специалисты по PR (5%).

53% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 37% случаев это люди от 18 до 30 лет, в 35% — от 30 до 40 лет. Четверть томичей, которые ищут работу, рассматривают удаленный формат работы. А их средняя ожидаемая зарплата — 40 тысяч рублей.

Уточним, в декабре пресс-служба администрации Томской области сообщала, что безработица в Томской области сократилась в четыре раза. Количество вакансий — на тот момент — превысило доковидные. Численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости населения области, составляла 7 227 человек, что на 24 643 человека меньше чем в январе 2021 года.

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