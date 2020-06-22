16 томских врачей получили награды Кремля за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил орденами и медалями 16 томских медработников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Орденом Пирогова награждены 12 специалистов: главный врач горбольницы №3 Андрей Кошель, главврач медсанчасти №2 Алексей Михленко, главврач Станции скорой помощи Николай Родионов, а также Татьяна Вунукайнен, Светлана Гольцева, Игорь Квач, Юрий Кудрин, Лада Малышева, Инна Новикова, Евгений Саваленко, Евгений Тарасенко, Анна Тетенева. Также Владимир Президент отметил орденом Пирогова заведующую лабораторией вирусологических исследований томского Роспотребнадзора Людмилу Кондратьеву.
Три медсестры Наталия Морозова, Ольга Погорелова, Зинаида Черткова отмечены медалью Луки Крымского.