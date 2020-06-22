16 томских врачей получили награды Кремля за борьбу с коронавирусом

Орденом Пирогова награждены 12 специалистов: главный врач горбольницы №3 Андрей Кошель, главврач медсанчасти №2 Алексей Михленко, главврач Станции скорой помощи Николай Родионов, а также Татьяна Вунукайнен, Светлана Гольцева, Игорь Квач, Юрий Кудрин, Лада Малышева, Инна Новикова, Евгений Саваленко, Евгений Тарасенко, Анна Тетенева. Также Владимир Президент отметил орденом Пирогова заведующую лабораторией вирусологических исследований томского Роспотребнадзора Людмилу Кондратьеву.

Владимир Путин наградил орденами и медалями 16 томских медработников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин продлил медикам выплаты за работу с коронавирусными больными. Федеральные и региональные надбавки будут действовать весь июль и август.





Напомним, по поручению президента врачам за работу с COVID-больными предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Доплата для среднего медперсонала составляет 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей.





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