16 манулов родились в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке у трех самок манула родилось 6 котят. В России на рубеже 2000-х годов насчитывалось около 3000-3650 тысяч особей манула, вид занесен в Красную книгу со статусом «близкий к угрожаемому».

В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом, - пишут в группе зоопарка.

К 20-му дню жизни у манулов открываются глаза. У маленьких манулов они ярко-голубые, но с возрастом меняют цвет на зеленый и потом на желтый. Пробовать мясо котята начинают с 22-дневного возраста, а в месяц самки отпускают их на самостоятельные прогулки.

Сотрудники зоопарка отмечают, что для размножения манулов в неволе нужны особые условия. В Новосибирском зоопарке этих кошек разводят уже 25 лет, зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.





По данным Российского географического общества, в России на рубеже 2000-х годов общая численность манулов оценивалась экспертами в 3000-3650 особей. Вид занесен в Красную книгу России, охота на манулов повсеместно запрещена.







ПОДДЕРЖИ ТВ2

