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19 июля,
2020
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16 манулов родились в Новосибирском зоопарке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Новосибирском зоопарке у трех самок манула родилось 6 котят. В России на рубеже 2000-х годов насчитывалось около 3000-3650 тысяч особей манула, вид занесен в Красную книгу со статусом «близкий к угрожаемому».

16 манулов родились в Новосибирском зоопарке
Фото: Новосибирский зоопарк

В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом, - пишут в группе зоопарка.

К 20-му дню жизни у манулов открываются глаза. У маленьких манулов они ярко-голубые, но с возрастом меняют цвет на зеленый и потом на желтый.  Пробовать мясо котята начинают с 22-дневного возраста, а в месяц самки отпускают их на самостоятельные прогулки.

16 манулов родились в Новосибирском зоопарке
16 манулов родились в Новосибирском зоопарке
16 манулов родились в Новосибирском зоопарке

Сотрудники зоопарка отмечают, что для размножения манулов в неволе нужны особые условия. В Новосибирском зоопарке этих кошек разводят уже 25 лет, зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида. 


По данным Российского географического общества, в России на рубеже 2000-х годов общая численность манулов оценивалась экспертами в 3000-3650 особей. Вид занесен в Красную книгу России, охота на манулов повсеместно запрещена. 


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