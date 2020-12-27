16-летней девушке, у которой отец умер от COVID-19, нужны деньги на лечение в Москве

Фонд Алены Петровой открыл срочный сбор для 16-летней Риммы В. Девушке с опухолью головного мозга требуется 200 тысяч рублей на перелет и лечение в Москве. Из-за опухоли Римма потеряла полностью зрение.

«В то время, когда все готовятся к Новому году, наряжают елку и покупают мандарины, наша новая подопечная девочка Римма, готовится к поездке в Москву на ближайшее время, — пишут представители фонда, — Но не на Кремлевскую Елку, а в институт имени Бурденко на проведение сложной операции по удалению опухоли головного мозга.





В раннем детстве девочка потеряла маму, воспитывалась отцом и бабушкой. Осенью у нее обнаружили опухоль головного мозга, и направили на операцию в Москву. Но в период сдачи всех анализов и обследований, девочка и папа заразились Covid-19. Римма перенесла его в легкой форме, а папа, к огромному сожалению, умер от осложнений на легкие. В Москву девочку повезет дальняя родственница. Необходимы деньги на транспортные расходы (перелет до Москвы), обследования, медикаменты. Пока неизвестно, что ждет ее после операции и выявления типа опухоли. Возможно, предстоит облучение, химиотерапия и несколько поездок в Москву».





В связи со смертью отца у семьи нет возможности самостоятельно найти деньги. Требуется собрать около 200 000 рублей.





Помочь Римме можно по ссылке.