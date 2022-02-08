16-летней Вере Попковой со сколиозом сделали первую операцию в Москве

16-летнюю томичку Веру Попкову со сколиозом, которой нашли квоту после публикации на ТВ2, прооперировали в центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова в Москве. По словам мамы Веры Ирины Засядкиной, операция прошла успешно.

У Веры Попковой поставили сколиоз в 8 лет, девушка несколько лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно.

Московские врачи подтвердили, что Вере нужна срочная операция, стоимостью более 500 тысяч рублей. Но квоту пришлось бы ждать около двух лет.

После нашей публикации о том, как Вера помогает родителям заработать себе средства на операцию, стряпает торты и печёт имбирные наборы, рисует картины в стиле дрим-арт, родителям предложили помощь.