16-летней Вере Попковой со сколиозом сделали первую операцию в Москве

16-летнюю томичку Веру Попкову со сколиозом, которой нашли квоту после публикации на ТВ2, прооперировали в центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова в Москве. По словам мамы Веры Ирины Засядкиной, операция прошла успешно.
У Веры Попковой поставили сколиоз в 8 лет, девушка несколько лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно.
Московские врачи подтвердили, что Вере нужна срочная операция, стоимостью более 500 тысяч рублей. Но квоту пришлось бы ждать около двух лет.
После нашей публикации о том, как Вера помогает родителям заработать себе средства на операцию, стряпает торты и печёт имбирные наборы, рисует картины в стиле дрим-арт, родителям предложили помощь.
Вере назначили операцию на февраль 2022 года, но необходимо было собрать около ста тысяч рублей на проживание в Москве.
«После 30 декабря началась наша гонка. Нам срочно нужно было собрать деньги, чтобы поехать Москву. Мы открыли сбор средств. Также часть расходов на перелёты нам помогли оплатить фонд @chudo.tomsk.ru . И уже после нового года мы собрали 35000 с помощью @tv2tomsk. И с продажи наших пряничных наборов @cakes_tomsk16. И в одно прекрасное утро люди, которых мы видим на экранах наших телефонов @tvoi_sidelnikov @sidelnikova_mari закрывают наш сбор полностью. Молодые и добрые ребята. Спасибо вам огромное. Вы настолько искренние и отзывчивые. Любим вас всем сердцем. Подписчики и просто неравнодушные люди присылали деньги. И уже после закрытия сбора. Это очень ценно и важно для меня и Веры @popkova_16». — написала мать Веры Ирина Засядкина в Instagram.
После операции у Веры болит голова и шея, тяжело спать. Как говорит Ирина Засядкина, это первая операция для вытяжки позвонков. Через две недели Веру ждет вторая основная операция. Собранные деньги пошли на оплату палаты. В Москве Вера с Ириной пробудут около 1-2 месяцев, потом их ждет реабилитация.
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