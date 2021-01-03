+159 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Томской области

За сутки диагноз COVID-19 официально зафиксировали у 159 человек, сообщает Оперштаб. Выздоровели 179 пациентов.

Таким образом к 3 января, по официальным данным, в регионе общее число заболевших коронавирусом достигло 24 922, выздоровели 20 662 пациента, скончались — 218 человек.





В России за сутки выявили 24 150 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших во всех регионах, по официальным данным, составляет 3,23 миллиона человек. Выздоровели 0 2,61 миллиона россиян, за последние сутки — 19,8 тысячи.





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