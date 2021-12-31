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157 случаев. С какой статистикой по ковиду Томская область завершает 2021 год

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157 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали — 437 человек. О летальных случаях не сообщается. 

В целом, с начала пандемии в регионе подтвердили 61852 случая заболевания. Число выздоровевших пациентов достигло 49154 человек. Такая большая разница между этими категориями объясняется тем, что у ряд пациентов, хотя и не является заразными и не лежит в стационарах, проходит долечивание и постковидную реабилитацию, объяснял облздрав. 

В облздраве добавляют, что пациенты с COVID-19 продолжат получать бесплатные лекарства и в новогодние праздники. Право на бесплатные препараты имеют пациенты, проходящие лечение на дому, с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с признаками новой коронавирусной инфекцией. При наличии медицинских показаний пациентам лекарства доставляют врачи или волонтеры.

«Сейчас на областном аптечном складе находится 77 тысяч упаковок лекарственных препаратов, этого количества достаточно для обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственной терапии, до следующей поставки», — отметила председатель комитета организации лекарственного обеспечения  департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.

По назначению врача пациенты обеспечиваются противовирусными средствами, антибиотиками, жаропонижающими препаратами, антикоагулянтами.

Всего с начала 2021 года бесплатно выдано 189,8 тысяч упаковок препаратов на общую сумму более 141,5 млн рублей. Лекарствами обеспечены более 62 тысяч пациентов Томской области.

Автор:  департамент здравоохранения
Автор:  департамент здравоохранения

За последние сутки в России выявлено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 704 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 463 919 человек. 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 499 982 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 308 860 человек. В свою очередь, Росстат отмечает, что в ноябре в России в очередной раз был побит месячный рекорд смертности от коронавируса. По данным ведомства, в ноябре 2021 года в России умерли 87 527 человек, у которых был диагностирован COVID-19. У 80 126 умерших заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. У 1477 пациента оно вызвало осложнения, ускорившие смерть. У 5924 человек ковид был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти.

 

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