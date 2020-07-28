Добрые новости
28 июля,
2020
1
фото
Новости

155 тысяч гектаров посевов погибло на Алтае из-за засухи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

155,7 тысячи гектаров посевов погибло из-за засухи в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ущерб составил около 700 миллионов рублей.

155 тысяч гектаров посевов погибло на Алтае из-за засухи

Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев заявил, что документально обосновали материальный ущерб от засухи 209 хозяйств из 30 регионов. 12 из обратившихся хозяйств подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров. Все документы отправят в Минсельхоз РФ 1 августа.

В регионе зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади 83 тыс. гектаров. Темпы выше прошлогодних, в прошлом году такой объем работ аграрии выполнили к середине августа, — сообщает правительство Алтайского края. — Валовой сбор зерна в крае составляет около 150 тыс. тонн. На особом контроле заготовка кормов. Заготовлено 43 % сена и 50 % сенажа, кормообеспеченность составляет 38 % от потребности.

Ранее мы сообщали, что в 23 районах Алтайского края из-за засухи погиб урожай. Краевой министр сельского хозяйства Александр Чеботаев говорил, что такой засушливой погоды в регионе не было много лет, а с апреля этого года выпало лишь около трети среднемноголетних показателей осадков. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по предварительным подсчетам, аграрии понесут затраты и недополучат урожай на 10 млрд рублей.

По прогнозам ученых из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за засухи сельскохозяйственные и кормовые культуры могут погибнуть в пяти регионах России. Исследователи прогнозируют гибель урожая на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.