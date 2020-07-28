155 тысяч гектаров посевов погибло на Алтае из-за засухи

В регионе зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади 83 тыс. гектаров. Темпы выше прошлогодних, в прошлом году такой объем работ аграрии выполнили к середине августа, — сообщает правительство Алтайского края. — Валовой сбор зерна в крае составляет около 150 тыс. тонн. На особом контроле заготовка кормов. Заготовлено 43 % сена и 50 % сенажа, кормообеспеченность составляет 38 % от потребности.

Ранее мы сообщали, что в 23 районах Алтайского края из-за засухи погиб урожай. Краевой министр сельского хозяйства Александр Чеботаев говорил, что такой засушливой погоды в регионе не было много лет, а с апреля этого года выпало лишь около трети среднемноголетних показателей осадков. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по предварительным подсчетам, аграрии понесут затраты и недополучат урожай на 10 млрд рублей.



По прогнозам ученых из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за засухи сельскохозяйственные и кормовые культуры могут погибнуть в пяти регионах России. Исследователи прогнозируют гибель урожая на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.





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