155 тысяч гектаров посевов погибло на Алтае из-за засухи
155,7 тысячи гектаров посевов погибло из-за засухи в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ущерб составил около 700 миллионов рублей.
Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев заявил, что документально обосновали материальный ущерб от засухи 209 хозяйств из 30 регионов. 12 из обратившихся хозяйств подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров. Все документы отправят в Минсельхоз РФ 1 августа.
В регионе зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади 83 тыс. гектаров. Темпы выше прошлогодних, в прошлом году такой объем работ аграрии выполнили к середине августа, — сообщает правительство Алтайского края. — Валовой сбор зерна в крае составляет около 150 тыс. тонн. На особом контроле заготовка кормов. Заготовлено 43 % сена и 50 % сенажа, кормообеспеченность составляет 38 % от потребности.
Ранее мы сообщали, что в 23 районах Алтайского края из-за засухи погиб урожай. Краевой министр сельского хозяйства Александр Чеботаев говорил, что такой засушливой погоды в регионе не было много лет, а с апреля этого года выпало лишь около трети среднемноголетних показателей осадков. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по предварительным подсчетам, аграрии понесут затраты и недополучат урожай на 10 млрд рублей.
По прогнозам ученых из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за засухи сельскохозяйственные и кормовые культуры могут погибнуть в пяти регионах России. Исследователи прогнозируют гибель урожая на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.
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