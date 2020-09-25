153 сотрудника роддома №4 готовы работать в ковидном госпитале

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Замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях и рядом находится медсанчасть № 2, где есть компьютерная томография.

Напомним, о том, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября рассказали вчера ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев вчера же сказал, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома.

Сегодня замгубернатора Деев сообщил, что сейчас хватает коек для больных COVID-19, но при этом необходимо готовиться к тому, что произойдет завтра, в октябре или ноябре. «Развернуть ковидный госпиталь за один день, когда мы столкнемся с ситуацией роста, невозможно, поскольку необходима протяжка кислородных трасс, строительство инфекционных шлюзов, необходимо обучение персонала, необходимо получение их согласие на работу с COVID-больными. Поэтому мы готовимся заблаговременно», — сообщил журналистам Иван Деев.

При этом, он отметил, что дата, о которой говорят томичи — 1 октября — это дата, к которой учреждение должно быть максимально готово и совсем необязательно, что роддом к этому числу будет закрыт. «Из того, что там сегодня монтируют, все пригодится и для обычной работы — разве плохо, что в каждой палате будет кислород? Нет», — сказал Деев.

Заместитель главного врача роддома №4 Галина Крюковская в телеграм-канале «Область здоровья» подтвердила, что более 150 сотрудников родильного дома готовы при необходимости приступить к работе в респираторном госпитале: «Если будет необходимо помочь в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, мы не откажем и не отойдем в сторону». Она пояснила, что вопрос только выносится на обсуждение и в роддоме провели беседу с сотрудниками для того, чтобы понимать, кто готов оказаться помощь в нелегком труде, а кто нет. «На данным момент, я с точностью могу сказать, что более 150 человек готовы работать в респираторном госпитале. За это я им очень-очень благодарна. У нас в городе Томске имеются также другие роддома, в которых работают квалифицированные врачи. И еще раз хотелось бы акцентировать внимание, что мы врачи, в первую очередь, должны оказывать медицинскую помощь», — заявила Крюковская.

Иван Деев в свою очередь отметил, что в случае перепрофилирования четвертого роддома под ковидный госпиталь, полноценно взять на себя весь объем родов смогут родительные дома №№ 1 и 2.



Всего в роддоме №4 порядка сейчас работает порядка 300 сотрудников, часть из них работают в женской консультации, а часть — в стационаре. Из тех, кто не согласен остаться 24 сотрудника будут трудоустроены в другие родительные дома, 9 — уйдут на больничные в связи с возрастными ограничениями и часть сотрудников будут работать в женской консультации этого же учреждения.



Жители Томска просят не закрывать роддом № 4 под респираторный госпиталь. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали на данный момент 4,5 тысячи человек.