151 случай коронавируса выявили в Томской области за последние сутки
Новый антирекорд поставлен в Томской области: за сутки коронавирус выявлен у 151 человека. Один пациент скончался.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 11 человек.
За весь период в Томской области установлено 8892 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6971, умерших 93.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 26-ти, у 93-х признаки ОРВИ, у 32-х – пневмония.
В обсерваторах под Томском находятся 56 человек.
Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. Заболевший старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и хроническую ишемию головного мозга. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью.
В настоящий момент Томская область входит в тройку «антилидеров» Сибири с самой высокой скоростью распространения эпидемии, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Общее количество жителей Томской области, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», по состоянию на 9 октября возросло на 10 %.
«Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель 17 %. Второе место занимает Кузбасс (12 %).
Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает республика Тыва — всего 3 %.
ИЦК отмечает, что планку в 21 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, Иркутская область перешагнула порог в 20 000, в 14 000 – Алтайский край, в 11 000 – Омская и Кемеровская области, в 8000 – Томская область, в 4000 – Республика Алтай.
В 33 регионах России (менее половины от всех субъектов РФ) процент прироста заболевших не превышает 5 %. Это наиболее благополучные территории. Из регионов Сибири сюда входят Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край, а также Республика Тыва.
Еще в 45 регионах РФ (больше половины от общего числа территорий страны) этот показатель колеблется от 6 до 10 %. Среди них Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Хакасия.
Три региона РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15 %. В их числе Кузбасс.
Наконец, в четырех регионах страны самый большой прирост случаев эпидемии, от 16 до 19 %. Здесь лидирует Еврейская АО. Среди этих регионов по-прежнему находится Республика Алтай.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 409 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.10.2020 остается 266 125 человек.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?