151 случай коронавируса выявили в Томской области за последние сутки

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Новый антирекорд поставлен в Томской области: за сутки коронавирус выявлен у 151 человека. Один пациент скончался.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 11 человек.

За весь период в Томской области установлено 8892 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6971, умерших 93.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 26-ти, у 93-х признаки ОРВИ, у 32-х – пневмония.



В обсерваторах под Томском находятся 56 человек.

Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. Заболевший старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и хроническую ишемию головного мозга. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью.

В настоящий момент Томская область входит в тройку «антилидеров» Сибири с самой высокой скоростью распространения эпидемии, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Общее количество жителей Томской области, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», по состоянию на 9 октября возросло на 10 %.

«Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель 17 %. Второе место занимает Кузбасс (12 %).

Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает республика Тыва — всего 3 %.

ИЦК отмечает, что планку в 21 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, Иркутская область перешагнула порог в 20 000, в 14 000 – Алтайский край, в 11 000 – Омская и Кемеровская области, в 8000 – Томская область, в 4000 – Республика Алтай.

В 33 регионах России (менее половины от всех субъектов РФ) процент прироста заболевших не превышает 5 %. Это наиболее благополучные территории. Из регионов Сибири сюда входят Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край, а также Республика Тыва.

Еще в 45 регионах РФ (больше половины от общего числа территорий страны) этот показатель колеблется от 6 до 10 %. Среди них Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Хакасия.

Три региона РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15 %. В их числе Кузбасс.

Наконец, в четырех регионах страны самый большой прирост случаев эпидемии, от 16 до 19 %. Здесь лидирует Еврейская АО. Среди этих регионов по-прежнему находится Республика Алтай.