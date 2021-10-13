150 улиц без воды: «Томскводоканал» приступил к ремонту

В 22 часа 13 октября «Томскводоканал» начал плановое отключение холодной воды в домах Ленинского и Октябрьского районов. Подача ресурсов будет возобновлена завтра, 14 октября, в 20 часов.
За сутки специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят большой объем работы, связанный с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 мм и заменой запорной арматуры на разных участках водопровода.
В ремонте коммуникаций будут задействованы 9 бригад из 70 человек и привлечено порядка 20 единиц техники. Они выходят на объект уже сегодня ночью.
Администрация Томска ведет постоянный мониторинг ремонтных работ. Томичи могут задать интересующие вопросы по многоканальному тел. 90-50-90 «Томскводоканала» и в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.
Напомним, что это не первое массовое отключение воды в 2021 году. В апреле томичи на 2,5 суток остались без холодного водоснабжения из-за проведения «Томскводоканалом» ремонтных работ. Тогда неоднократно пояснялась степень важности этого, так как, по оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации участков водопроводной линии уже истек. Но несмотря на это томское УФАС возбудило административное дело в отношении «Томскводоканала», так как в законодательных актах предусмотрен период, когда может прекращаться поставка воды. «Томскводоканал» значительно его превысил.