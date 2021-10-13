150 улиц без воды: «Томскводоканал» приступил к ремонту

В 22 часа 13 октября «Томскводоканал» начал плановое отключение холодной воды в домах Ленинского и Октябрьского районов. Подача ресурсов будет возобновлена завтра, 14 октября, в 20 часов.

За сутки специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят большой объем работы, связанный с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 мм и заменой запорной арматуры на разных участках водопровода.

В ремонте коммуникаций будут задействованы 9 бригад из 70 человек и привлечено порядка 20 единиц техники. Они выходят на объект уже сегодня ночью.

Администрация Томска ведет постоянный мониторинг ремонтных работ. Томичи могут задать интересующие вопросы по многоканальному тел. 90-50-90 «Томскводоканала» и в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.