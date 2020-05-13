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13 мая,
2020
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150 тысяч семей Томской области могут получить выплаты, о которых говорил президент

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Около 150 тысяч семей региона смогут получить президентские выплаты, сообщает пресс-служба обладминистрации. 


Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется  семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок.


Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с июня могут оформить семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года.


Выплаты можно оформить до 1 октября. Их могут оформить семьи независимо от своего дохода, также эти средства не будут учитываться в доход семьи при определении права на другие меры поддержки.


«Обращаться можно по предварительной записи в клиентскую службу ПФР. Но лучше это сделать бесконтактным способом — через портал госуслуг. Ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей можно также оформить через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда», — сказал управляющий Томским отделением ПФР Дмитрий Мальцев.

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