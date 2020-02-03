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03 февраля,
2020
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1,5 тонны запрещенного к вылову омуля нашли в автобусе иркутские правоохранители

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Микроавтобус с почти 1,5 тоннами омуля задержали в Иркутской области сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора. Вылавливать омуля запрещено законом, прокуратура оценила ущерб природе в 22 млн рублей.

1,5 тонны запрещенного к вылову омуля нашли в автобусе иркутские правоохранители
Фото: Россельхознадзор по Иркутской области

Водитель и пассажир микроавтобуса не смогли объяснить происхождение рыбы. В прокуратуре Иркутской области предполагают, что рыбу везли из поселка Хужир в Иркутск для продажи. Рыночная цена такого количества омуля — около миллиона рублей.

Россельхознадзор по региону оштрафовал водителя автобуса за нарушение правил перевозки продукции, а МВД возбудило уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

С 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ бессрочно запретил промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. Поводом для запрета стала «критическая динамика» сокращения количества этой рыбы в водах Байкала. Однако несмотря на предусмотренные законом штраф и уголовную ответственность, пресечь браконьерскую добычу рыбы не удалось.  

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