1,5 тонны запрещенного к вылову омуля нашли в автобусе иркутские правоохранители

Микроавтобус с почти 1,5 тоннами омуля задержали в Иркутской области сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора. Вылавливать омуля запрещено законом, прокуратура оценила ущерб природе в 22 млн рублей.

Водитель и пассажир микроавтобуса не смогли объяснить происхождение рыбы. В прокуратуре Иркутской области предполагают, что рыбу везли из поселка Хужир в Иркутск для продажи. Рыночная цена такого количества омуля — около миллиона рублей.





Россельхознадзор по региону оштрафовал водителя автобуса за нарушение правил перевозки продукции, а МВД возбудило уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.





С 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ бессрочно запретил промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. Поводом для запрета стала «критическая динамика» сокращения количества этой рыбы в водах Байкала. Однако несмотря на предусмотренные законом штраф и уголовную ответственность, пресечь браконьерскую добычу рыбы не удалось.