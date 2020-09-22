15 педагогов Томской области заболели коронавирусом с начала учебного года

С начала учебного года коронавирусом заболели 17 человек, работающих в сфере образования — 15 школьных учителей и двое педагогов дошкольных учреждений.

Изначально Роспотребнадзор обязал носить маски только работников столовых, уборщиков, а также всех сотрудников образовательных учреждений старше 60 лет. Однако главный санитарный врач России Анна Попова обязала всех учителей носить респираторные маски. Исключение при этом составляет время проведения уроков. Ужесточение правил вызвано тем, что за первую неделю сентября коронавирусом заболели больше тысячи учителей.

«Каждый случай заболевания учителя или ребенка рассматривается индивидуально и находится на контроле регионального оперативного штаба. На время эпидемиологического расследования класс переходит на дистанционную форму обучения. После определения эпидемиологами круга лиц, контактных с заболевшим, они остаются под медицинским наблюдением на 14-дневной самоизоляции. Для остальных детей возобновляются уроки в очном режиме», – уточнила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.





Сейчас в школах проводятся плановые и внеплановые проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического и масочного режимов, осуществления «фильтра» на входе и прочих требований.





О фактах нарушения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях необходимо сообщать в управление образования муниципалитета или на «горячую линию» департамента общего образования Томской области по телефону (3822) 51-33-60.