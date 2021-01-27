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15 машин эвакуировали из горящего автосервиса на Водяной в Томске
4 часа назад
Крупный пожар произошел на улице Водяная, 65. Там загорелись цех по производству и хранению картона и автосервис, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании кровли поступило в 05:41. На момент прибытия первого подразделения кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожарные вывели из гаражного бокса 15 автомобилей (из них три грузовых), а также вытащили два газовых баллона.
Пожар был локализован в 07:19 на площади 1520 квадратных метров и полностью ликвидирован в 08:00. В результате пожара обгорела обрешетка крыши по всей площади, произошло ее частичное обрушение.
В тушении были задействованы 31 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет.
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