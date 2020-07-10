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10 июля,
2020
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15-летняя девушка утонула в Молчановском районе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Молчановском районе проводится проверка по факту гибели 15-летней девушки, утонувшей во время купания в реке Обь в селе Сарафановка.


По предварительным данным, 7 июля 2020 года вечером восемь несовершеннолетних детей под присмотром взрослых плавали в Оби. Во время купания две девочки стали тонуть. Одну из них удалось спасти, вторая девочка утонула. Тело подростка спасатели обнаружили 9 июля в 20:10.


МЧС России в очередной раз призывает жителей Томской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов:

- постоянно присматривать за детьми;

- не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде;

- не купаться в местах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных (об этом указывают информационные знаки на берегу).

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