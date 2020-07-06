14,8% жителей Томской области находятся за чертой бедности

14,8 % населения Томской области проживает за чертой бедности, а 1,8 % — за чертой крайней бедности, следует из данных исследования РИА Новости, которое составило рейтинг регионов по доходам населения. Томская область в рейтинге заняла 49 строчку из 85 регионов. В прошлом году регион был на 47 строчке.

В целом в России в прошлом году доходы меньше прожиточного минимума получили почти 18 млн россиян (12,3% от населения страны).



Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.



Авторы исследования изучили уровень доходов населения. Для этого они брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе.





Ранее сообщалось, что Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах, в том числе в Томской области, пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. По данным обладминистрации, в регионе проживают 180 тысяч человек, которые относятся к категории бедных. По данным властей, этот уровень снижается. Так, в 2016 году Томская область вошла в первую двадцатку бедных регионов с показателем малоимущего населения в 16,4 %. Сейчас доля томичей, проживающих за чертой бедности, составляет около 15 %. Власти ожидают, что в 2020 году этот показатель составит 14,5 %.









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