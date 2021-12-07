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14000 старых телефонов сдали в переработку люди через салоны Tele2

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Компания Tele2 продлевает на 2022 год экологический проект «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Россияне уже передали на утилизацию около 14000 устройств. Наиболее активно на инициативу оператора откликнулись москвичи, жители Урала и Поволжья. 

Автор:  Tele2

В 2022 году Tele2 продолжит сотрудничать по экопроекту «Переплавка» с корпорацией «Экополис» — единственным в России комплексом заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Оператор отправит собранные устройства на предприятие для дальнейшей переработки. 

Tele2 также подвела итоги двух лет работы экопроекта. За это время его география расширилась с 11 до 64 регионов страны, адресная программа — до 600 салонов оператора. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители Москвы, на втором месте — уральцы, на третьем — жители Поволжья. 

Цель первого операторского экопроекта «Переплавка» — побудить клиентов всех операторов правильно утилизировать старые телефоны и создать инфраструктуру для сбора этой категории отходов. Чтобы поддержать инициативу, нужно принести старое устройство в один из салонов Tele2, участвующих в акции. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. В специальном видеоролике Tele2 показала, как утилизируются телефоны, собранные в салонах Tele2.

Автор:  Tele2

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы — такие как свинец, литий, хром.

Tele2 провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Экопроект имеет и образовательную функцию — 19% опрошенных ранее не знали о необходимости специально утилизировать телефоны, но теперь заинтересовались программой.

Проблема электронного мусора — одна из самых актуальных на планете. Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН подсчитали, что объем таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии за последние 10 лет увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Россия производит наибольшее количество электронных отходов на одного человека в регионе. При этом уровень сбора электронных отходов среди населения очень низок — он составляет всего 2,5%, отмечают эксперты. На малогабаритное оборудование ИТ и электросвязи, к которому относятся мобильные телефоны, приходится 8% электронного мусора в стране.

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