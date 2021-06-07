1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора

1,4 тонны отходов собрали участники V областного Чемпионата по спортивному сбору мусора.





В чемпионате приняли участие 14 команд по пять человек. За час они очистили от мусора территорию набережной, в общем зачете собрав 1,4 тонны мусора. В том числе 336 килограммов крупногабаритных отходов и 64 килограмма, не подлежащих сортировке. В зачет участникам шли только сортированные отходы, вес которых составил 1,014 тонны. Это 371 кг стекла, 190 кг пластика, 6 кг бумаги и 14 кг металла (жестяные банки).