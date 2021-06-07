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07 июня,
2021
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1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

1,4 тонны отходов собрали участники V областного Чемпионата по спортивному сбору мусора.


В чемпионате приняли участие 14 команд по пять человек. За час они очистили от мусора территорию набережной, в общем зачете собрав 1,4 тонны мусора. В том числе 336 килограммов крупногабаритных отходов и 64 килограмма, не подлежащих сортировке. В зачет участникам шли только сортированные отходы, вес которых составил 1,014 тонны. Это 371 кг стекла, 190 кг пластика, 6 кг бумаги и 14 кг металла (жестяные банки).

1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора

По итогам взвешивания победителем юбилейного регионального Чемпионата  стала команда ООО «Газпром инвест Томск»,  второе место заняла сборная ООО  «Газпром трансгаз Томск», третье — ООО «НИОСТ». Вывоз отходов и дальнейшую досортировку обеспечит региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска».


Впервые чемпионат по спортивному сбору мусора в России прошел в Томске 8 июня 2016 года. Его участниками стали 11 команд, собравшие за час более полутора тонн мусора. Организаторы мероприятия – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с ОГБУ «Облкомприрода».

1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора
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