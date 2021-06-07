1,4 тонны отходов собрали участники Чемпионата по спортивному сбору мусора

1,4 тонны отходов собрали участники V областного Чемпионата по спортивному сбору мусора.
В чемпионате приняли участие 14 команд по пять человек. За час они очистили от мусора территорию набережной, в общем зачете собрав 1,4 тонны мусора. В том числе 336 килограммов крупногабаритных отходов и 64 килограмма, не подлежащих сортировке. В зачет участникам шли только сортированные отходы, вес которых составил 1,014 тонны. Это 371 кг стекла, 190 кг пластика, 6 кг бумаги и 14 кг металла (жестяные банки).
По итогам взвешивания победителем юбилейного регионального Чемпионата стала команда ООО «Газпром инвест Томск», второе место заняла сборная ООО «Газпром трансгаз Томск», третье — ООО «НИОСТ». Вывоз отходов и дальнейшую досортировку обеспечит региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска».
Впервые чемпионат по спортивному сбору мусора в России прошел в Томске 8 июня 2016 года. Его участниками стали 11 команд, собравшие за час более полутора тонн мусора. Организаторы мероприятия – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с ОГБУ «Облкомприрода».