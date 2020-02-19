14 памятников археологии нашли в Томской области за 2019 год

В 2019 году на территории Томска, а также Зырянского и Томского районов нашли 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья. На некоторых памятниках археологи провели полевые работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В курганном могильнике «Шеломок I» и культурном слое Богородице-Алексеевского монастыря специалисты провели первые полевые работы. На могильнике «Шеломок I» археологи и студенты нашли фрагменты керамических сосудов, изделия из бронзы, рога, кости и предметы, изготовленные в скифо-сибирском стиле. На территории Богородице-Алексеевского монастыря в Томске нашли медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года, монеты XVIII-XIX веков, православные нательные кресты, деревянные четки и другие предметы.





Всего в 2019 году томские археологи обнаружили 800 артефактов. Сейчас находки готовят к передаче в Томский областной краеведческий музей имени Шатилова.