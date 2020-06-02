Добрые новости
02 июня,
2020
Новости

14 пациентов с коронавирусом находятся на кислородной поддержке в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

298 человек, у которых диагностировали коронавирус, проходят лечение в стационарах. Еще у 87 человек активных симптомов проявления болезни нет, они на самоизоляции, сообщает администрация Томской области.

На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких и один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.


За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 человек. У 23 человек врачи подтвердили COVID-19. Девять человек с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.


15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования  идет эпидемиологическое расследование.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 148 человек.


В Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.


По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.