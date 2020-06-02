14 пациентов с коронавирусом находятся на кислородной поддержке в Томской области

298 человек, у которых диагностировали коронавирус, проходят лечение в стационарах. Еще у 87 человек активных симптомов проявления болезни нет, они на самоизоляции, сообщает администрация Томской области.

На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких и один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.





За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 человек. У 23 человек врачи подтвердили COVID-19. Девять человек с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.





15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования идет эпидемиологическое расследование.





В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 148 человек.





В Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.





По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.





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