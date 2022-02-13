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  3. 14 февраля часть домов в Октябрьском районе останутся без холодной воды
Новости

14 февраля часть домов в Октябрьском районе останутся без холодной воды

ТВ2 ТВ2

Часть домов на трех улицах Томска останутся в понедельник без холодной воды из-за ремонта на сетях, сообщает «Томскводоканал». 

«В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:30 до 23:50 14 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе организации. 

Холодную воду отключат в домах по улице Пушкина, 61а, 63, 63 строение 5, 63 строение 7, 63 строение 8, 63/28, 63/52, 65, 65/1, 65/2, 65а, 65б, 69, 71, 73, 73а.

Также холодной воды не будет в домах по улице Северный городок, 3, 3/1, 6, 7, 7а, 48, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 61/1 и по улице Технической, 1в.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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