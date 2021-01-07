137 новых случаев заражения ковидом выявлено в Томской области. 4 человека умерли
За прошедшие сутки в Томской области поставлено 137 положительных диагнозов COVID-19. И это на пять больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших за это же время также выросло — 211 человек были выписаны из стационаров, что на 19 больше, чем накануне. За сутки выявлено четыре летальных исхода.
«По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек, — сообщает в своем телеграм-канале Оперштаб Томской области. — Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям. У всех был сахарный диабет, у большинства - гипертония, ожирение, хроническая болезнь почек, ишемия головного мозга и сердца, у одного — ВИЧ. Данные заболевания повлияли на крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом».
Томская область по итогам суток не изменила своей позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 59-м месте.
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