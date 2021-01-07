137 новых случаев заражения ковидом выявлено в Томской области. 4 человека умерли

За прошедшие сутки в Томской области поставлено 137 положительных диагнозов COVID-19. И это на пять больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших за это же время также выросло — 211 человек были выписаны из стационаров, что на 19 больше, чем накануне. За сутки выявлено четыре летальных исхода.