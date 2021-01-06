+132 новых случая заражения ковидом в Томской области за сутки
В Томской области за прошедшие сутки выявили 132 новых случая заражения COVID-19. То есть заболело на 8 человек меньше, чем днем ранее.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество выздоровевших превышает количество заболевших примерно в полтора раза — из стационаров выписаны 192 человека, что на пять меньше, чем накануне. Летальных исходов за сутки выявлено не было.
По итогам суток Томская область опустилась на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. И сейчас находится на 59-м месте.
Всего, по официальным данным, с начала пандемии в Томской области заболели 25 343 человека. Выздоровели — 21 262. Умерли — 222.
По данным оперативного штаба Томской области, на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет 0,81. Процент свободного коечного фонда — 48,9%.
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