+132 новых случая заражения ковидом в Томской области за сутки

В Томской области за прошедшие сутки выявили 132 новых случая заражения COVID-19. То есть заболело на 8 человек меньше, чем днем ранее.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество выздоровевших превышает количество заболевших примерно в полтора раза — из стационаров выписаны 192 человека, что на пять меньше, чем накануне. Летальных исходов за сутки выявлено не было.





По итогам суток Томская область опустилась на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. И сейчас находится на 59-м месте.