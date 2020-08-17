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17 августа,
2020
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132 млн рублей потратит Томская область на термометры и антисептики для учебных учреждений

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Более 132 миллионов рублей выделит администрация Томской области на покупку термометров, антисептиков и средств индивидуальной защиты для образовательных учреждений. 120,6 млн рублей направят в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования, 12,1 млн — в техникумы и колледжи. 

132 млн рублей потратит Томская область на термометры и антисептики для учебных учреждений

«В преддверии нового учебного года задача власти — обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости, — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора Сергея Жвачкина. — <...> Областные субсидии получат все наши муниципальные образования».


По решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом в школы, где учатся более 1,5 тысячи человек, должны закупить автоматические тепловизоры. Школы с меньшим числом учеников полагается обеспечить бесконтактными термометрами.

Во всех учреждениях к началу учебного года должны появиться антисептики, оборудование для обеззараживания воздуха и другие средства защиты.


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