132 млн рублей потратит Томская область на термометры и антисептики для учебных учреждений

Более 132 миллионов рублей выделит администрация Томской области на покупку термометров, антисептиков и средств индивидуальной защиты для образовательных учреждений. 120,6 млн рублей направят в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования, 12,1 млн — в техникумы и колледжи.

«В преддверии нового учебного года задача власти — обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости, — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора Сергея Жвачкина. — <...> Областные субсидии получат все наши муниципальные образования».





По решению регионального штаба по борьбе с коронавирусом в школы, где учатся более 1,5 тысячи человек, должны закупить автоматические тепловизоры. Школы с меньшим числом учеников полагается обеспечить бесконтактными термометрами.



Во всех учреждениях к началу учебного года должны появиться антисептики, оборудование для обеззараживания воздуха и другие средства защиты.





ПОДДЕРЖИ ТВ2