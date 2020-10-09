131 житель Томской области заболел коронавирусом за сутки

131 случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 8454 человек. С понедельника число заболевших «короной» выросло на 472 человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 91 пациента. Общее число тех, кто уже вылечился, в регионе достигло 6 751 человек.





90 пациентов скончались.





С 9 октября в Томской области ужесточается масочный режим. С сегодняшнего возобновились проверки соблюдения масочного режима, которые коснутся не только жителей, но и предпринимателей. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях ответственность предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.





По словам замгубернатора Томской области Ивана Деева, чаще всего люди заражаются в маршрутках, в магазинах и такси. Каких-то отдельных очагов распространения инфекции пока не фиксируется.





На данный момент пациентов с COVID-19 в Томске принимают в горбольнице №3 и МСЧ №2, которая, по словам Деева, заполнена на 90%. С 12 октября прием пациентов с коронавирусом начнет БСМП. ​