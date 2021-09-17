130 звонков за два часа: томским независимым депутатам и кандидатам блокируют телефоны

Независимые депутаты Думы Томска Артем Канарев, Давид Аветян, Ксения Фадеева, Максим Забелин, а также кандидаты от оппозиционных партий сообщают о массовой ddos-атаке на телефоны. Так, непрекращающиеся звонки поступают кандидату в депутаты Госдумы и облдумы Игорю Лютаеву, кандидату в облдуму Екатерине Радионовой, кандидату в облдуму и Госдуму Сергею Губе, главе регионального отделения КПРФ Наталье Барышниковой, кандидату в Госдуму Василию Шипилову, кандидату в депутаты Госдумы Алексею Диденко.

«Похоже нервничают оппоненты. Ровно с 7 утра мне начали блокировать связь! Каждые 30 секунд поступает звонок - отвечаю - молчание. Звонят с разных номеров», — написал Шипилов.

Игорь Лютаев уточнил, что за два с лишним часа ему позвонило больше 130 номеров.