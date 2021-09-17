130 звонков за два часа: томским независимым депутатам и кандидатам блокируют телефоны

Независимые депутаты Думы Томска Артем Канарев, Давид Аветян, Ксения Фадеева, Максим Забелин, а также кандидаты от оппозиционных партий сообщают о массовой ddos-атаке на телефоны. Так, непрекращающиеся звонки поступают кандидату в депутаты Госдумы и облдумы Игорю Лютаеву, кандидату в облдуму Екатерине Радионовой, кандидату в облдуму и Госдуму Сергею Губе, главе регионального отделения КПРФ Наталье Барышниковой, кандидату в Госдуму Василию Шипилову, кандидату в депутаты Госдумы Алексею Диденко.
«Похоже нервничают оппоненты. Ровно с 7 утра мне начали блокировать связь! Каждые 30 секунд поступает звонок - отвечаю - молчание. Звонят с разных номеров», — написал Шипилов.
Игорь Лютаев уточнил, что за два с лишним часа ему позвонило больше 130 номеров.
Давид Аветян отмечает, что ему с утра также оборвали телефоны, хотя он простой избиратель.
«Тот момент, когда какие-то боты звонят даже тем, кто принимает участие в выборах только как избиратель. На что вообще расчёт? Такое ребячество от оппонентов только усиливает ощущение их безнадёжно проигрышного положения. Если нет чувства, когда пора остановиться, может, всё-таки, стоит начать работать на народ, чтобы потом не биться в таких конвульсиях», — пишет он в своем Телеграм-канале.
Такая же ситуация в Кузбассе. Об атаке на телефоны людей, «так или иначе связанных с координацией наблюдения», сообщил Тайге. инфо местный юрист и правозащитник Дмитрий Миропольцев.
«Причем даже те, кто когда-то был связан, или в группах просто состоит соответсивующих. Как я. Никого сегодня не „координирую“, а штук 50 тф свежих уже внес в ЧС», — говорит он.
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