13 уголовных дел: мошенническая группировка похитила у граждан 400 тысяч рублей

Томские следователи завершили расследование 13 уголовных дел, возбужденных в отношении мошеннической группировки. Группировка обвиняется в интернет-мошенничестве, сообщает УМВД России по Томской области.

По версии следствия, обвиняемый, житель Тюменской области, создал группировку, состоящую вместе с ним из четырех жителей Тюменской, Свердловской и Тамбовской областей. Злоумышленники в период с мая по август 2020 года под видом продажи стройматериалов и металлических контейнеров размещали на двух популярных интернет-сервисах ложные объявления.

Дальше группировка получала от граждан деньги за поставку различных товаров (обрезные и погонные доски, контейнеры и профлисты), но продавать их на самом деле — не планировала. Фиктивные договоры с потенциальными покупателями заключались через интернет. Затем те вносили предоплату в размере полной стоимости. После — мошенники пропадали.

В результате преступной деятельности группировки пострадали 13 граждан из 5 регионов России. Ущерб составляет более 400 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.