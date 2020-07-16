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Пропавший подросток вернулся домой
5 часов назад
13-летний Руслан Рыболов ушел из дома в 10.00 14 июля. 15 июля волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск ребенка.
В итоге мальчик сам вернулся домой.
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