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16 июля,
2020
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Пропавший подросток вернулся домой

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

13-летний Руслан Рыболов ушел из дома в 10.00 14 июля. 15 июля волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск ребенка.


В итоге мальчик сам вернулся домой. 

Пропавший подросток вернулся домой
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