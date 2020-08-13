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13 августа,
2020
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128 многоквартирных домов в Томске остаются без горячей воды

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

128 многоквартирников в Томске все еще остаются без горячей воды, сообщил замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Всего с начала ремонтной кампании сроки подачи горячей воды нарушены в 533 домах.

128 многоквартирных домов в Томске остаются без горячей воды

«Если говорить о ситуации с ремонтом теплосетей в Томске, то сегодня 128 многоквартирников все еще остаются без горячей воды: где-то из-за неготовности сетей, где-то из-за неудовлетворительной работы УК. Всего с начала ремонтной кампании сроки подачи ГВС нарушены в 533 домах. Надеемся, что все ошибки будут учтены и в будущем году ситуация выправится, в том числе, за счет увеличения количества ремонтных бригад», — сказал Евгений Паршуто.

При этом «ТомскРТС» планирует закончить все раскопки в городе до отопительного сезона. Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия на основании температуры на улице. 

Евгений Паршуто отметил, что в 2020 году финансирование капремонта объектов коммунальной инфраструктуры из областного бюджета увеличилось в два раза. 


В  этом году на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры Томской области к отопительному сезону подготовили 1,3 млрд рублей. Из этой суммы почти 361,6 млн рублей — бюджетные средства, почти миллиард — ресурсы коммунальных предприятий, запланированные в производственных программах.


«Для подготовки к отопительному сезону необходимо отремонтировать почти 7 тысяч километров сетей тепло- и водоснабжения, канализации, а также свыше 600 котельных, станций водоподготовки и очистных сооружений, — сообщил Евгений Паршуто. — На сегодняшний день подготовлено 74 процента теплосетей и 94 процента сетей водоснабжения и канализации».



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