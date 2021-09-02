12,5 тысяч рублей: в Томской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год

В 2022 году величина прожиточного минимума по Томской области составит 12 523 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13 650 рублей, для пенсионеров — 10 770 рублей, для детей — 13 250 рублей.

С 1 января 2021 года изменена методология расчета величины прожиточного минимума по Российской Федерации и регионам.

Если раньше расчет величины прожиточного минимума по стране был основан на потребительской корзине, то теперь он устанавливается, исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменена с ежеквартальной на ежегодную.

«Очень часто размер социальных выплат зависит от установленного в регионе размера прожиточного минимума. Ежегодный, а не ежеквартальный пересмотр размера поможет защитить прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения», — прокомментировала начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.