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12,5 тысяч рублей: в Томской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год

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В 2022 году величина прожиточного минимума по Томской области составит 12 523 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13 650 рублей, для пенсионеров — 10 770 рублей, для детей — 13 250 рублей.

С 1 января 2021 года изменена методология расчета величины прожиточного минимума по Российской Федерации и регионам.

Если раньше расчет величины прожиточного минимума по стране был основан на потребительской корзине, то теперь он устанавливается, исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменена с ежеквартальной на ежегодную.

«Очень часто размер социальных выплат зависит от установленного в регионе размера прожиточного минимума. Ежегодный, а не ежеквартальный пересмотр размера поможет защитить прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения», — прокомментировала начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

В 2021 году в Томской области прожиточный минимум составляет 12 218 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения он составлял 12 959 рублей, для детей — 12 927 рублей, для пенсионеров — 9 815 рублей. Таким образом, прожиточный вырос на 300 рублей. Для трудоспособного населения он стал выше на 690 рублей, для детей на 300 рублей, а для пенсионеров на 955 рублей. 

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