1200 жителей Томской области оставили предварительную заявку на вакцинацию от коронавируса

В Томской области вакцину от COVID-19 уже поставили 1200 человек. В новогодние праздники прививочные пункты продолжат работу, так как часть вакцинированных должны будут поставить вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. Это врачи, поставившие первую дозу двухкомпонентной вакцины в начале декабря.
«Только у 1,7 процентов вакцинированных наблюдалась температурная реакция – в среднем у них она поднималась до 38- 38,5 градусов и держалась чуть более суток. Это нормальная реакция организма на введенный «Гам-КОВИД-Вак», — отметил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.
До конца декабря и в новогодние праздники в регион ожидается дальнейшая поставка вакцины объемом около 53 тысяч доз. После каникул планируется приступить к вакцинации всех жителей Томской области, желающих привиться от СOVID0-19, включая людей старшей возрастной категории.
Около 1200 жителей региона (в том числе 150 человек старше 60-ти лет) уже оставили предварительную заявку на вакцинацию от коронавируса на сайте covidtomsk.ru. Сервис создан распоряжением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.
«Чтобы сформировать коллективный иммунитет, должно быть привито 60 процентов от населения. Для этого Томской области потребуется около 540 тысяч доз вакцины», — уточнил Иван Деев.
Он отметил, что медицинские учреждения Томской области готовы принять такую партию вакцины и приступить к массовой вакцинации.
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