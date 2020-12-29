1200 жителей Томской области оставили предварительную заявку на вакцинацию от коронавируса

В Томской области вакцину от COVID-19 уже поставили 1200 человек. В новогодние праздники прививочные пункты продолжат работу, так как часть вакцинированных должны будут поставить вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. Это врачи, поставившие первую дозу двухкомпонентной вакцины в начале декабря.





«Только у 1,7 процентов вакцинированных наблюдалась температурная реакция – в среднем у них она поднималась до 38- 38,5 градусов и держалась чуть более суток. Это нормальная реакция организма на введенный «Гам-КОВИД-Вак», — отметил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.





До конца декабря и в новогодние праздники в регион ожидается дальнейшая поставка вакцины объемом около 53 тысяч доз. После каникул планируется приступить к вакцинации всех жителей Томской области, желающих привиться от СOVID0-19, включая людей старшей возрастной категории.