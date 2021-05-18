120 коек и 200 посещений в смену: как строят хирургический корпус онкодиспансера
Хирургический корпус возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Северном медицинском городке и должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Новый медицинский объект площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену.
В девятиэтажном здании первый этаж будет отведен под поликлинику, второй – под диагностическое и эндоскопическое отделения, третий этаж – административный, четвертый займет отделение общей онкологии, пятый – онкогинекология, шестой – онкоурология, седьмой – торокоабдоминальное отделение, восьмой этаж – отделение анестезиологии и реанимации, девятый будет отведен под операционный блок и вместит в себя семь операционных залов.
Сегодня в построенном ТДСК здании завершается монтаж инженерных систем и обустройство фасада.
Хирургический корпус будет соединен переходами с областной клинической больницей и радиологическим каньоном онкологического диспансера. Это максимально улучшит сообщение пациентов с разными отделениями, которые необходимо посещать пациентам, проходящим лечение.
Новый объект будет оснащен интегрированной операционной системой, не имеющей аналогов в Томской области, комплексом эндоскопических стоек последнего поколения. Также здесь будут работать четыре аппарата УЗИ экспертного класса, два маммографа, пять видеоэндоскопических комплексов и другое оборудование стоимостью около 2,5 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства и оснащения хирургического комплекса составит почти 4 миллиарда.
Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что со сдачей хирургического корпуса в Томской области будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.
«Отделение онкохирургии станет важным звеном Северного медицинского городка. На высоком уровне здесь должно быть не только медицинское обслуживание, но и комплексное благоустройство, внутренняя дорожная схема, организация парковок», — сказал он.
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