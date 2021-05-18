120 коек и 200 посещений в смену: как строят хирургический корпус онкодиспансера

Хирургический корпус возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Северном медицинском городке и должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Новый медицинский объект площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену.





В девятиэтажном здании первый этаж будет отведен под поликлинику, второй – под диагностическое и эндоскопическое отделения, третий этаж – административный, четвертый займет отделение общей онкологии, пятый – онкогинекология, шестой – онкоурология, седьмой – торокоабдоминальное отделение, восьмой этаж – отделение анестезиологии и реанимации, девятый будет отведен под операционный блок и вместит в себя семь операционных залов.